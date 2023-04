Ethnisierung in Bosnien

Barbara Kenneweg, geboren 1971 in Düsseldorf, ist Autorin und Regisseurin für Radio und Theater. Sie lebt – nach Studienaufenthalten in Singapur, Nordirland und dem Senegal – seit 1996 in Berlin. 2017 erschien ihr Romandebüt „Haus für eine Person“. Radiostücke: „Chinese Win-Win“ (MDR 2008), „Gesicht verloren“ (RBB 2011), „Von der Hausmagd zur Bergführerin – Lebenswege nach dem großen Beben in Nepal“ (Deutschlandfunk 2014), „Rost“ (HR 2017). Zuletzt: „Status Sonstiger – Ein Bosnier kämpft gegen ethnische Festschreibung“ (SWR 2022).