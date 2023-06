Ein Singspiel mit dem Nachwort einer Birke

In 200 Millionen Jahren leben nur noch einige Bäume und weibliche Dinosaurier auf der Erde. Die Riesenechsen pflanzen sich nicht mehr fort, aber sterben auch nicht, was ihnen ein glückloses Leben beschert. Bis ein unbekanntes Wesen auftaucht. Anders, zweibeinig, dünnhäutig. Ein – Mensch? Wenn er singt, geht manchen das Herz auf. Eines Tages wird das Wesen leblos aufgefunden, Todesursache ungeklärt. Man stopft es aus, animiert es und baut ihm ein Museum. Irgendwann übernehmen die Birken das Ruder, bedecken alles mit ihrem Gelbstaub und überliefern auch diese dystopische Geschichte. „Ebenso sprachgewaltig wie heiter schafft Ariane Koch ein Nachdenken über die eigene Spezies, auf der Schwelle in den Untergang“, urteilte die Jury des Else-Lasker-Schüler-Preises.

Ariane Koch, geboren 1988 in Basel, Autorin, schreibt und konzipiert Theaterstücke, Performances und andere künstlerische Projekte in verschiedenen Kollaborationen. Sie erhielt verschiedene Stipendien wie den Dramenprozessor, eine Hausautorschaft am Luzerner Theater, Aufenthaltsstipendien in Berlin und Paris, sowie einige Werkbeiträge des Kantons Basel-Stadt und der Stiftung Pro Helvetia. Für ihren ersten Roman „Die Aufdrängung“ wurde sie mit dem „aspekte"-Literaturpreis des ZDF 2021 ausgezeichnet. Für ihr Theaterstück „Die toten Freunde“ (Dinosauriermonologe) erhielt sie 2022 den 1. Else-Lasker-Schüler-Stückepreis des Pfalztheaters Kaiserslautern im Auftrag der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.