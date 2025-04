Die besten Sprüche aller Zeiten

Michel Decar, geboren 1987 in Augsburg, ist Autor und Regisseur. Seine Stücke wurden an zahlreichen Theatern im In- und Ausland inszeniert (u.a. am Maxim Gorki Theater Berlin, Thalia Theater Hamburg, Residenztheater München, Schauspielhaus Zürich) und mit Preisen ausgezeichnet. Hörspiele für Deutschlandradio und Deutschlandfunk Kultur u.a.: „Jenny Jannowitz“ (2015), „Schere, Faust, Papier“ (2016, Hörspiel des Monats Januar 2017), „Philipp Lahm“ (2018), „Rex Osterwald“ (2021). Im Juni 2025 wird das Hörspiel „Die Kobra von Kreuzberg“ nach dem gleichnamigen Roman von Michel Decar urgesendet.