200.000 Bunker in Albanien

Sie stehen für Angst, Paranoia und Diktatur. Der kommunistische Diktator Enver Hoxha ließ in den 1970er-Jahren überall im Land Schutzräume errichten, um gegen Angriffe der Nachbarländer gerüstet zu sein. Zum Einsatz kamen sie nie.

Viele wollen nichts mehr mit den Betonklötzen zu tun haben, die sie an die kommunistische Gewaltherrschaft erinnern. Für manche aber sind sie wichtige Erinnerungsorte, Touristenmagnet oder einfach nur praktisch.

Entsprechend unterschiedlich wird mit den kleinen und großen Bunkern im Land umgegangen: Der zentrale Bunker in der Hauptstadt Tirana, der dem Diktator Hoxha Schutz bieten sollte, ist heute ein Museum. Kleinere Bunker an der Küste sind zu Restaurants und Hotels umfunktioniert worden, dienen als Stall oder wurden gleich komplett abgerissen.

Sie alle erzählen ihre Geschichten über Vergangenheit und Gegenwart eines eher unbekannten europäischen Landes.