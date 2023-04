Über alternative Milieus und rechte Ränder

Bei den Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen sind ganz verschiedene Milieus auf die Straße gegangen: Impfgegner, Esoteriker, Reichsbürger, Homöopathen, Anthroposophen und auch Rechtsextreme. Dass diese verschiedenen Gruppen zusammen marschierten, hat manche überrascht. Beobachter der rechten Szene jedoch nicht: Kritik am Staat geht oft nahtlos in Feindschaft über. Macht eine alternative Lebenseinstellung anfällig für rechtes Gedankengut? Oder ist das eine Erfindung der „Mainstream-Medien“? Und wie geht das alternative Milieu mit dem Vorwurf um, am rechten Rand zu stehen? Die Journalistin Duška Roth hat bei Anthroposophen und Homöopathen nachgefragt, warum gerade diese Szene bei den Corona-Protesten so aktiv wurde.