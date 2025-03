Caroline Böttcher hat Fotografie und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und Art in Context an der Universität der Künste in Berlin studiert. Seit 2007 arbeitet sie außerdem als freiberufliche Fotografin und Grafikerin in Berlin, seit 2019 auch redaktionell und kuratorisch für das Museum Pankow. Die Medienkünstlerin entwickelt und produziert ortsspezifische Audioarbeiten und setzt sich in ihren hörspielartigen Walks insbesondere mit der Geschichte Berlins auseinander.