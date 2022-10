Hörspiel von Pierre Notte: Roadmovie mit Gesang

Annette und Bernadette verpassen den Tod ihrer Mutter, als sie sich ausnahmsweise einen Theaterbesuch gönnen. Nach der Einäscherung in Paris reisen die beiden nach Amiens, um ihre Mutter neben dem Vater zu bestatten. Im Gepäck haben sie allerdings nicht eine ordentliche Urne, sondern die alte vertraute Keksdose – in der laut und deutlich noch Mutters Lieblingsbrosche klappert. Die Reise verläuft ganz und gar nicht geschmeidig. Am Bahnhof von Amiens lassen sich weder Taxi noch Bus finden. Wenn man einen Bus aber klauen und das Ungetüm selbst steuern würde …? Ein Roadmovie mit Blechschäden und Gesang.