Carla Boregas, geboren 1984 in Brasilien, ist Musikerin und Klangkünstlerin. Sie arbeitet mit Komposition, Improvisation, Performance, Radiokunst und Klanginstallationen. . Gemeinsam mit Anelena Toku bildet sie das Duo Fronte Violeta, das 2022 für die Komposition „What Is Not / O Que Não Está“ (Deutschlandfunk Kultur / ORF / CTM Festival) mit dem Palma Ars Acustica der European Broadcasting Union ausgezeichnet wurde.