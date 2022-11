Hörstück über jüdisches Leben in Berlin heute

Jüdisches Leben in aller Welt beschäftigt den Fotografen Frédéric Brenner seit mehr als 40 Jahren. In der Sammlung des Jüdischen Museums Berlin befinden sich Porträts, in denen er dem jüdischen Leben in Berlin nachspürt. Brenner porträtierte seine Protagonisten nicht nur fotografisch, sondern sammelte auch Texte und notierte Gesprächsfetzen. Was bedeutet es für Jüdinnen und Juden, in der Stadt zu sein, von der aus ab 1942 die Deportationen in die Vernichtungslager geplant wurden? Wie lebt es sich heute hier, zwischen Holocaust-Mahnmal und israelfeindlichen Demonstrationen, zwischen Philosemitismus und antisemitischen Angriffen?