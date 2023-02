Wen dürfen wir essen? (1/6)

Die Suche nach einer Antwort führt Jakob Schmidt in sechs verschiedene Länder auf drei Kontinente, mehr als 500 Millionen Jahre in die Vergangenheit zur Entstehung des Bewusstseins und bis in eine ferne Zukunft, in der Fleisch im Labor entsteht, aus Milliarden einzelner Zellen.

In Folge eins gestattet ein Schweinemäster einen seltenen Blick hinter die Kulissen einer modernen Mastanlage.

Die Kuhbäuerin Anja Hradetzky sucht nach einem Weg, Tierwohl und Nutztierhaltung zu vereinen und ein ehemaliger Schlachter betreibt einen Gnadenhof, auf dem Tiere einfach nur Tiere sein dürfen, ohne einen weiteren Nutzen für den Menschen.