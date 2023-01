Klangkunst: Stimmen und Glocken als Protest

„Wir verstehen Atem als Möglichkeitsraum, Sprache jedoch als politische Unterwerfung“, sagt das Klangkunst-Duo Listening at Pungwe. Also suchen Memory Biwa und Robert Machiri das Nichtsprachliche, den Atem als Protestform.

Gemeinsam mit dem Klangkünstler Llorenç Barber und der Sängerin Montserrat Palacios Prado wollen sie Geschichte als Erfahrung begreifen, die in unsere Körper eingeschrieben ist. Dabei greifen sie den Tanz toyi-toyi auf, eine Form des Aufbegehrens, entstanden in den antikolonialen Kämpfen im Algerien der 1960er-Jahre, später genutzt in den südafrikanischen Townships. Bis heute ist toyi-toyi fester Bestandteil schwarzer, sozialer Bewegungen in Südafrika. Keine Slogans. Nur erhobene Fäuste. Stampfende Füße.