Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 3

Ahmad Katlesh kam vor fünf Jahren aus Syrien nach Berlin. In Syrien arbeitete er als Lyriker und Podcaster in seiner Muttersprache Arabisch. Nun lebt er in Deutschland und lernt eine für ihn fremde Sprache, in der er seinen Alltag bewältigt. Was bedeutet es für Menschen, im Alltag nicht mehr in ihrer Muttersprache kommunizieren zu können? Und was passiert bei der Übersetzung von der einen Sprache in die andere? Was geht dabei verloren? Kann es gelingen, sich mit der neuen Sprache anzufreunden? Für Ahmad ist die ‚Sprachmusik‘ der Schlüssel.