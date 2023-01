Kult statt Kommerz beim 1. FC Union Berlin

"Unsere Liebe. Unsere Mannschaft. Unser Stolz."

43:54 Minuten Fußballtor © Nicole Lienemann

Von Jörn Klare · 17.01.2023

In der dritten Saison hat sich der 1. FC Union Berlin in der ersten Fußball-Bundesliga etabliert und mischt an der Tabellenspitze mit. Als dieses Feature entstand, in der Saison 2009/2010, war das noch ein ferner Traum.