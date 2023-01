Aus dem Inneren eines Überwachungsstaates

Holger Siemann, 1962 in Leipzig geboren, studierte Philosophie in Berlin. Er war Offizier, Schauspieler, Sozialwissenschaftler und Familienhelfer. Seit 2001 arbeitet er als freier Autor u.a. von Hörspielen, Features, Libretti und Romanen. Er lebt in Berlin und auf einem Hof in der Uckermark.