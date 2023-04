Searching Blanka (3/4) - Ein Vorbild für den NSU?

Bereits 10 Jahre zuvor schreibt der schwedische Journalist Gellert Tamas ein Buch über John Ausonius und seine rassistischen Anschläge. Zur selben Zeit mordet der NSU schon im Verborgenen. Die Fälle werden in den Medien als “Dönermorde” bezeichnet. Trotzdem bemerkt Gellert Tamas die Parallelen zu Ausonius Tatmuster.



Ausonius ist als Rechtsterrorist bekannt geworden. Ins Gefängnis bekommt er Blumen geschickt, er gibt Interviews, sein Foto wird in allen Zeitungen gedruckt. Die Taten in Schweden hat er mittlerweile gestanden - er hofft auf Hafterleichterungen. Den Mord an Blanka gesteht er nicht.



Nach der Enttarnung des NSU rollen die deutschen Behörden Blankas Fall noch einmal auf und beantragen die Auslieferung von Ausonius.