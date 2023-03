Hörspiel: „Bystander“-Effekt

Dem Hörspiel liegt eine begehbare Installation im Raum zugrunde: Ein Saal mit leeren Tischen und Stühlen. Aus Lautsprechern erklingt die Geräuschkulisse eines voll besetzten Restaurants. Der Besucher kann dieses „Audio-Lokal“ betreten, eintauchen in ein Geflecht von Geschichten. Er kann sich einen Weg durch die Tische suchen, Platz nehmen und die einzelnen Unterhaltungen belauschen. Dann unterbricht ein Ereignis die Szene. Es entsteht eine eigenartige Ruhe im Raum. Wird jemand aufstehen? Gilt für die Geschäftsleute am Tisch 4 immer noch „business as usual“? Werden sich Herr und Frau König von Tisch 7 beim Kellner beschweren? Kann sich der verklemmte Junggeselle am Nebentisch aus seiner Starre lösen? Paul Plamper untersucht mit seinem ersten „Hörspiel im Raum“ eine plötzlich entstandene Ruhe als Politikum. „RUHE 1“ seziert das komplexe Verhalten einer Gruppe durch konsequente Auffächerung in die verschiedenen Perspektiven und Haltungen, die einzelnen Bequemlichkeiten, Ängste, Selbstsüchte, Unaufmerksamkeiten und Mutanflüge. Aus dem scheinbaren Nebeneinander alltäglicher Restaurantgespräche wird in diesem multidimensionalen Hörspiel eine Gemeinschaft, die eine Entscheidung trifft. Die Toninstallation im Kölner Museum Ludwig wurde für die Hörspiel-Sendung um mehrere Ebenen erweitert, u.a. um dokumentarische Elemente zu den Themen Zivilcourage und Verantwortungsdiffusion, um Reaktionen und Beobachtungen, Nachbetrachtungen und Einzelperspektiven.