Professor van Dusen und die blutige Botschaft

Es ist der 11. Juli 1904. Professor van Dusen und sein Begleiter Hatch haben sich gerade in ihre Suite im Hotel Kaiserhof zurückgezogen, als ein gellender Schrei durch das Hotelgebäude schallt. Er stammt von einem Zimmermädchen. Kurz darauf stürmt der junge Assistent der Hoteldirektion in van Dusens Suite: In Zimmer 29 ist jemand ermordet worden.

Ob van Dusen beim Ermitteln helfen kann? Doch rasch kommen van Dusen erste Zweifel. Ist der Mord eine Finte? Möchte hier jemand ablenken? Und wenn ja: wovon?