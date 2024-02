So bitterkalt

Die Anstalt „Sankt Psycho“ liegt einsam an der schwedischen Westküste. Die Insassen haben furchtbare Gräueltaten begangen, nur ihre Kinder dürfen sie in dem streng bewachten Gebäude besuchen.

Erzieher Jan Hauger bewirbt sich im Kinderhort „Lichtung“, wo die Sprösslinge der psychisch kranken Eltern betreut werden. Jan hofft, in der Klinik seine Jugendfreundin Rami zu finden. Während er über alte Kellerräume einen Weg in die Klinik sucht, will ein anderer heraus: der Mörder Ivan Rössel, der viel über Jan weiß. Psycho-Thriller nach dem gleichnamigen Roman des Bestseller-Autors Johan Theorin.