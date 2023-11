Wenn sich Elfen und Trolle im Steinbruch bekämpfen, färbt ihr Blut den Stein rot. So erzählt es die Legende. Die Bewohner und Bewohnerinnen rund um den Steinbruch von Stenvik kennen sie gut. Da ist der frisch geschiedene Per Mörner, der mit seinen beiden Kindern Nilla und Jesper vor Kurzem in das alte Sommerhaus gezogen ist. Da ist das seltsame Ehepaar Max und Vendela, das in der Villa wohnt, und der pensionierte Kapitän Gerlof Davidsson.