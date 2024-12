Auf der Farm in Montana beginnt Duchess langsam, sich ihrem Großvater Hal zu öffnen. Vielleicht können ihr kleiner Bruder Robin und sie hier doch endlich ein normales Leben führen? Währenddessen versucht Chief Walker gemeinsam mit seiner Jugendliebe, der Familienanwältin Martha May, Vincent Kings Unschuld zu beweisen und ihn vor der Todesstrafe zu retten. Doch die Tatwaffe ist unauffindbar. Und auch Richard Darke, den Walker verdächtigt, ein Mörder zu sein, ist abgetaucht. Ist er hinter Duchess her?