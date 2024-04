Colin Niel, geboren 1976 in Clamart, ist eine der großen Stimmen des französischen Roman noir. Nach einem Studium der Evolutionsbiologie und Ökologie arbeitete er zunächst als Agrar- und Forstingenieur im Bereich Biodiversität, mehrere Jahre davon in Französisch-Guayana. Heute lebt Colin Niel als Schriftsteller in Marseille.