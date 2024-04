Eines Tages ist Évelyne Ducat spurlos verschwunden. Einfach so. Und das kleine Städtchen im französischen Zentralmassiv rätselt. Es kursieren Gerüchte und Beobachtungen. Doch nicht alles wird der Polizei preisgegeben, denn hier in der abgeschiedenen Bergwelt hüten die Menschen ihre Geheimnisse: Die Sozialarbeiterin Alice. Der Schafzüchter Joseph. Was macht Einsamkeit mit Menschen? Und was Sprachlosigkeit?