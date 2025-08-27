Funkgeschichte zwischen Brandenburg und Togo

Kamina

53:29 Minuten
In Kamina (Togo) steigt Samoudine Coubadja in einen Schacht der ehemaligen deutschen Funkstation.
In Kamina (Togo) steigt Samoudine Coubadja in einen Schacht der ehemaligen deutschen Funkstation. © Souleymane Salifou-Djato
Von Lene Albrecht |
Audio herunterladen
• Doku-Fiktion • Bevor die deutsche Kolonialmacht 1914 in Togo besiegt wird, zerstört sie ihre eigene Funkstation. Wohin heute mit den Ruinen? Mit den Dokumenten? Wer sendet, wer empfängt? Wer hält die Fäden der Geschichte in der Hand?
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovative Sound Art.... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Eine Autorin hat einen Auftrag: Wenn im brandenburgischen Nauen die Überreste der deutschen Funkstation in Kamina (Togo) ankommen, soll sie darüber schreiben.
In der Großfunkstelle Nauen trifft sie auf einen gesprächigen Ingenieur, der die Vergangenheit ruhen lassen will. Aus einem poetischen Zwischenraum erhebt sich eine Stimme. Und dann ist da die Erzählerin, die alle Strippen zieht. Etwas verloren streunt die Autorin durch die Realität: die Sommertage sind heiß, ihre Träume wild. Vielleicht ist sie nur ein Werkzeug der Erzählerin? Und ist der koloniale Müll wirklich unterwegs?
„Kamina“ führt vor, wie verschränkt das Hier und Dort, das Heute und Gestern sind, und behandelt Fragen nach Erinnerung, Geschichte, Macht und Fiktion.
Wir empfehlen, das Hörspiel über Kopfhörer zu hören.

Kamina
Von Lene Albrecht
Regie: Anouschka Trocker
Mit: Benita Bailey, Mateja Meded, Abdel Amine Mohammed, Florian Lukas, Torsten Föste, sowie Afi Dotse, Waziretou Agodomou, Koudjo Patapou, Razak Aboubakar, Souleymane Salif Djato und Zayid Djato
Besetzung: Kathi Bonjour
Komposition: Steve Heather
Gesang: Ameyo Dick
Künstlerische Mitarbeit: Razak Aboubakar, Sahmoudine Coubadja, Salif Le Dou
Ton und Technik: Lukas Wilke und Frank Klein
Regieassistenz: Marie Permantier
Dramaturgie: Julia Tieke
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 52'02

Ursendung am 26.08.2025, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk

Lene Albrecht, geboren 1986 in Berlin, studierte Kulturwissenschaften in Frankfurt (Oder) und am Literaturinstitut Leipzig. Sie schreibt Romane und Essays. 2019 erschien ihr Debütroman „Wir, im Fenster“, 2024 folgte „Weiße Flecken“. Als Teil des Kollektivs von „Writing with CARE/RAGE“, setzte sie sich für die Vereinbarkeit von künstlerischer Arbeit und Sorgearbeit ein. Am Zentrum für Lehre und Lernen der Europa-Universität Viadrina ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

Mehr zur deutschen Kolonialgeschichte
Zur Startseite