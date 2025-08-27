Kamina
Von Lene Albrecht
Regie: Anouschka Trocker
Mit: Benita Bailey, Mateja Meded, Abdel Amine Mohammed, Florian Lukas, Torsten Föste, sowie Afi Dotse, Waziretou Agodomou, Koudjo Patapou, Razak Aboubakar, Souleymane Salif Djato und Zayid Djato
Besetzung: Kathi Bonjour
Komposition: Steve Heather
Gesang: Ameyo Dick
Künstlerische Mitarbeit: Razak Aboubakar, Sahmoudine Coubadja, Salif Le Dou
Ton und Technik: Lukas Wilke und Frank Klein
Regieassistenz: Marie Permantier
Dramaturgie: Julia Tieke
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 52'02
Ursendung am 26.08.2025, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
Lene Albrecht, geboren 1986 in Berlin, studierte Kulturwissenschaften in Frankfurt (Oder) und am Literaturinstitut Leipzig. Sie schreibt Romane und Essays. 2019 erschien ihr Debütroman „Wir, im Fenster“, 2024 folgte „Weiße Flecken“. Als Teil des Kollektivs von „Writing with CARE/RAGE“, setzte sie sich für die Vereinbarkeit von künstlerischer Arbeit und Sorgearbeit ein. Am Zentrum für Lehre und Lernen der Europa-Universität Viadrina ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.