Gender, Herkunft, Hautfarbe – eine Entscheidung?

Saraswati, die Professorin und Star-Intellektuelle, hatte der Studentin Nivedita das Leben gerettet. Weil sie so ist, wie sie ist. Oder vorgab, so zu sein. Klar, eine schlaue, schlagfertige, schöne Frau, selbstbenannt nach der hinduistischen Göttin Saraswati, ist sie immer noch. Aber das Wesentliche ist jetzt hinfällig: Sie ist weder indisch noch Person of Color, sondern ganz langweilig und privilegiert weiß! Das Netz tobt. Der Shitstorm ergießt sich auch über Nivedita und ihren Identitti-Blog. Tief verunsichert schlüpft die Studentin in der Wohnung ihrer Lehrmeisterin unter. Sie will endlich Antworten: Hautfarben, Herkünfte, Geschlechter, Identitäten – ist das wirklich alles verhandelbar? Wo bleiben die ganz realen Machtverhältnisse?