Was berührt uns – innerlich wie äußerlich? Wie entsteht Verbindung zwischen Menschen? In zehn Kurzhörspielen stellen Autor:innen diese und ähnliche Fragen in den Fokus. Sie erzählen Geschichten von Menschen mit verschiedenen Lebenswegen, die einander begegnen.

Zärtlichkeit zeigt sich in diesen Erzählungen in verschiedenen Kontexten, in der Familie, in Paarbeziehungen aber auch unter Freunden wie Fremden. Sie kann als radikale Antwort auf Gewalt dienen, als Sehnsucht nach Liebe und Nähe oder als Mittel, um Halt in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit zu finden. Die Geschichten verbinden Themen wie körperliche und geistige Intimität, Nähe und Distanz sowie Zärtlichkeit und Brutalität. Sie zeigen, wie Verbindung und Zärtlichkeit bestehen bleiben.

Die Deutsche Akademie der Darstellenden Küste in Frankfurt am Mai hat das Hörspiel „Zärtlichkeiten“ zum Hörspiel des Monats Juli 2023 gekürt.

Die Begründung der Jury:

„Mit „Zärtlichkeiten“ liefert Deutschlandfunk Kultur eine besondere Art und Weise, sich mit der Begrifflichkeit Zärtlichkeit auseinanderzusetzen. „Zärtlichkeiten“ ist eine berührende Hörspielreihe, wie sie zehn kurze Geschichten über Nähe und Verbundenheit präsentiert und dem Publikum näher bringt.

Die Diversität der verschiedenen Autorinnen, Autoren und Protagonisten aus Deutschland liefert dabei eine facettenreiche Darstellung von Zärtlichkeit in all ihren Nuancen. Dabei berührt, dass trotz der Härten der Welt und Herausforderungen wie Gewalt, Verlust und Schmerz, die Verbindung zwischen den Menschen bestehen bleibt.

Die Jury beeindruckt, wie jede Geschichte eine einzigartige, aber gleichzeitig auch nachvollziehbare Begegnungen zwischen Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen erzählt. „Zärtlichkeit“ zeigt sich in Momenten in der Familie, in Paarbeziehungen, unter Freunden und auch unter Fremden. Sie fungiert als radikale Antwort auf Gewalt, als Sehnsucht nach Liebe und Nähe oder als Weg, Halt in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit zu finden. Die Hörspielreihe zeichnet sich durch eine beeindruckende Besetzung aus, die die Geschichten mit ihren emotionalen und kraftvollen Darstellungen zum Leben erweckt. Die Autorinnen und Autoren liefern dabei einfühlsame und berührende Texte, die die Hörerinnen und Hörer tief in die Gefühlswelten der Charaktere eintauchen lassen.

Insgesamt bietet „Zärtlichkeiten“ eine intime und bewegende Erfahrung, die das Publikum dazu einlädt, über die Bedeutung von Nähe und Zärtlichkeit nachzudenken. Die verschiedenen Geschichten zeigen auf einfühlsame Weise, wie kleine Gesten der Zärtlichkeit uns verbinden und unser Leben bereichern können. Die vielfältigen Perspektiven und die eindrucksvolle Inszenierung machen dieses Hörspiel zu einer empfehlenswerten und berührenden Hörerfahrung."

Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste in Frankfurt am Main zeichnet jeden Monat ein Hörspiel aus den Produktionen der ARD-Anstalten aus. Die Entscheidung über das HÖRSPIEL DES MONATS trifft eine Jury, die jeweils für ein Jahr unter der Schirmherrschaft einer ARD-Anstalt arbeitet. Am Ende des Jahres wählt die Jury aus den 12 Hörspielen des Monats das HÖRSPIEL DES JAHRES.



Studioeinblicke in die Produktion von "Zärtlichkeiten" Hörspielregisseurin Judith Lorentz, Schauspielerin Banafshe Hourmazdi, Toningenieure Martin Eichberg und Frank Klein. © Vanessa Gräfingholt Die Schauspielerin Banafshe Hourmazdi bei der Produktion des Hörspiels "Zärtlichkeiten". © Vanessa Gräfingholt Schauspielerin Banafshe Hourmazdi und Hörspielregisseurin Judith Lorentz bei den Aufnahmen für "Zärtlichkeiten". © Vanessa Gräfingholt Hörspielregisseurin Judith Lorentz, Schauspielerinnen Leonie Benesch und Abak Safaei-Rad bei den Arbeiten am Hörspiel "Zärtlichkeiten". © Vanessa Gräfingholt Der Schauspieler Axel Prahl bei den Aufnahmen für das Hörspiel "Zärtlichkeiten". © Vanessa Gräfingholt Die Schauspieler Taner Şahintürk und Ercan Durmaz bei den Aufnahmen für das Hörspiel "Zärtlichkeiten". © Vanessa Gräfingholt Die Schauspielerin Hildegard Schmahl bei den Aufnahmen für das Hörspiel "Zärtlichkeiten". © Vanessa Gräfingholt