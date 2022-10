Krimi-Komödie von Simone Buchholz

Die vier führen alle ein mehr oder weniger bürgerliches Leben. Sie arbeiten als Taxifahrerin, Lehrerin, Escort und Programmiererin. In ihrer Freizeit rauben sie gerne gemeinsam Juweliere aus. Diesmal allerdings soll es eine Privatbank sein. Becky, das Mastermind der Einbrechertruppe hält es da mit Bertolt Brecht: „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“

Schnell kann sie ihr Team von ihrem genialen Plan überzeugen. Es geht um jede Menge Geld und Gold in den Schließfächern der Schillerberg Bank. Die Privatbank hat eine unrühmliche Rolle im CumEx-Skandal gespielt, was sie für einen Denkzettel prädestiniert und zudem besonders fette Beute verspricht. Also warum nicht ein bisschen umverteilen?