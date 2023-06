Hörspiel: Vier Frauen in surrealen Welten

Eine Finanzanalystin stellt plötzlich fest, dass ihre Berührungen alles in Gold verwandeln – sogar ihre Sekretärin. Eine junge Dramatikerin begegnet mehr Doppelgängerinnen ihrer selbst als sie verkraften kann. Eine Tote gräbt sich aus der Erde und wird in den Medien als Trendsetterin gefeiert. Eine Mutter gerät beim Kleiderkauf so tief ins Internet, dass sie selbst zum Pixel wird und in den unendlichen Weiten den Weg zurück in die echte Welt sucht. Vier Frauenfiguren in phantastischen Sphären, jede hat sich selbst verloren, und jede geht auf ihre Weise mit Wut, Einsamkeit und dem Verlust jedweder Normalität um.