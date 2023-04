In und um das Plümmels-Café in der Oberbergischen Provinz versammelt sich Mitte der 80er-Jahre eine New-Wave-Clique. Stilbewusste Halbstarke, deren Leben sich durch die Musik von The Cure, Depeche Mode oder The Smiths dramatisch veränderte.

Ob in der City-Bahn zum Kaufhaus Kilo in der Kölner Ehrenstraße, bei Schäferstündchen in der Tiefgarage oder beim Pogo mit Gipsbein: Die Musik wird zum Soundtrack des Lebens der „Generation Walkman“.

Der Freistil-DREIERPACK von Manuel Gogos beginnt also am 16. April mit dem Feature „Morrissey kam nur bis Gummersbach – Der Soundtrack meines Lebens“ aus dem Jahr 2013. Die Sendung zeigt wie Musikleidenschaft funktioniert – in diesem Fall für den New Wave der 1980er – und das Leben und die Freundschaften der „Generation Walkman“ geprägt hat.

Am 23. April folgt „Flow – Wenn alles im Fluss ist“ (2014). Das Feature erzählt wie der Flow, das positive Aufgehen in einer Tätigkeit, eigentlich funktioniert – bei Musikern, Schriftstellerinnen, Tanzlehrern und Sportlerinnen – und beim Autor selbst.

Zum Abschluss dann am 30. April „Leeres Orchester – Die weltverbessernden Effekte des Karaoke“ aus dem Jahr 2018. Ein Feature, das erklärt, wie das 1970 in Japan erfundene „Mitsinggerät“ als Karaoke seinen Siegeszug um die Welt antrat – Faszination und Peinlichkeit liegen da oft nah beieinander, merkt auch der Autor im Selbstversuch.