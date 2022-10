Hörspiel: Chaotischer Kult-Konzertabend

Ausgangsszenario: Ein 17-jähriger wird von seiner Freundin auf sein erstes Rock-Konzert in die Stadthalle Offenbach geschleppt – auf ein Konzert, das aber nie stattfindet. Denn Mr. Reed bricht nach endloser Warterei und wenigen Minuten on stage ab: Er verlässt nach kurzer Provokation und Gewaltausbruch die Bühne. Tumult im Saal, Licht an, Stühle fliegen, Instrumente werden hastig weggeräumt, jemand klettert unter Johlen der Masse auf einen der PA-Türme und beginnt, die Boxen auf die Bühne krachen zu lassen. „Der erste gute Sound des Abends!“, kommentiert ein Konzertbesucher. Ein Star, der mit seinem „Auftritt“ die deutsche Provinzcrowd um das Konzert ihres Lebens bringt. Das Hörspiel ist ein Konzeptalbum in 12 Songs, eine Feature-Fiction-Performance, eine Hommage und eine Fabulation über Lou Reed und das eigene Fan-Sein von Oliver Augst, Françoise Cactus und Brezel Göring.