Frau Mutter Mörderin

Agnieszka Pröfrock geboren in Bydgoszcz, Polen, lebt seit 26 Jahren in Deutschland. Sie hat lange als freie Autorin für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Nachdem sie einige Jahre als Sozialpädagogin in einem Frauenhaus gearbeitet hat, ist sie zur Zeit in der Migrationsberatung tätig. Die sozial brennenden Themen wie häusliche Gewalt und Frauenrechte, denen sie in diesen Tätigkeiten ständig begegnet, führen sie jetzt zurück zum Radio.