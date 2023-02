Das unwahrscheinliche Leben des Songtexters Fred Jay

Im Zug nach Nirgendwo (2/2) – Einsamkeit hat viele Namen

54:35 Minuten Die ZDF HITPARADE mit Christian Anders. © imago images/United Archives

Von Fabian Gerhardt und Roland Gerhardt · 10.02.2023

Es fährt ein Zug nach Nirgendwo, Rasputin, Ti Amo – keiner hat in den 1970er Jahren so viele erfolgreiche Schlager geschrieben wie er. Und doch ist der Mann, der dem Schlager die Poesie zurückgab, ein Unbekannter. Weil er das so wollte.