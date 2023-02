Das unwahrscheinliche Leben des Songtexters Fred Jay

Im Zug nach Nirgendwo (1/2) – Across the sea

54:35 Minuten

Von Fabian Gerhardt und Roland Gerhardt · 03.02.2023

Es fährt ein Zug nach Nirgendwo, Rasputin, Ti Amo: Keiner hat in den 1970er-Jahren so viele erfolgreiche Schlager geschrieben wie er. Und doch ist der Mann, der dem Schlager die Poesie zurückgab, ein Unbekannter. Weil er das so wollte.