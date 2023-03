Durch die Nacht der Großstadt

In der Rekordnacht vom 11. September 2001 waren es 390 Zeitungen, die Olaf Forner in den Restaurants und Kneipen von Berlin verkaufte. Push-Nachrichten auf dem Smartphone gab es noch nicht, als neueste News kaufte man die Zeitung vom nächsten Tag. Handverkäufer tingelten mit den druckfrischen Exemplaren durch das Berliner Nachtleben, die Verlage lieferten Nachschub an verabredete Treffpunkte nach. Dieses Geschäft funktioniert nicht mehr, Olaf Forners Job ist ein Auslaufmodell. Bei einer der letzten Runden mit ihm wird aber auch erkennbar, dass der Handverkäufer mehr war als ein Job - ein Agent der Kultur im schillernden Nachtleben der Großstadt.