Hörspiel des Monats Juni 2023

Heike Geißler wurde 1977 in Riesa geboren und wuchs dort und in Karl-Marx-Stadt auf. Sie ist Autorin, Übersetzerin und Mitherausgeberin der Heftreihe "Lücken kann man lesen." Große Aufmerksamkeit erfuhr ihr Reportage-Roman "Saisonarbeit" (Spector Books 2014) in dem sie Erfahrungen als Aushilfskraft in einem Amazon-Logistikzentrum verarbeitet. Verschiedene intermediale Projekte, darunter das Fragenheft und Hörspiel "Fragen für alle" (2016 ff.) und die Gesprächsreihe/Film "Das Jetzige" (2022/23). 2008 und 2021 Nominierung zum Ingeborg-Bachmann-Preis. Der Roman "Die Woche" (Suhrkamp) stand auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse 2022. Heike Geißler lebt in Leipzig.