Krimi: Eine Berliner Ermittlerin im Schwabenland

Joy Markert, geboren 1942 in Württemberg, lebt in Berlin. Schriftsteller, Hörspielautor und Verfasser von Filmdrehbüchern. Deutschlandradio produzierte: „The Beat Goes On Oder: Die Hölderlinakte“ (2010), „Die Chamissofalle“ (2011) und „Der Mendelssohnriss“ (2014) und zuletzt „Jil und Khaled“ (2015).