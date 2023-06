Hörspiel: Verarbeitung von Gewalterfahrungen

Das sechsjährige Mädchen singt leise. Leise sein kann sie gut. Der Freund ihrer Mutter mochte keinen Lärm. Jetzt ist sie mit ihrer Mutter in einem Frauenhaus. Für das Mädchen ist es das „geheime Haus“, und Ameisen sind ihre leisen Haustiere. Der Freund der Mutter mochte keine Tiere, die laut sind. Seitdem sie mit ihrer Mutter im geheimen Haus wohnt, wird sie von Ängsten und schlimmen Träumen begleitet. Steine kommen darin vor und ein Krokodil. Hilfe erhofft sie sich von den unheimlichen Zauberwesen. Zumindest die Guten unter ihnen können, wenn sie sich den Menschen offenbaren, Wünsche erfüllen. Und so hofft das Mädchen, dass ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung geht: gemeinsam mit ihrer Mutter unsichtbar zu werden.