Christopher Weingart, 1994 in Lahnstein geboren, absolviert den Masterstudiengang “Theorien und Praktiken Professionellen Schreibens” an der Universität zu Köln und ist im Wintersemester 2023 als Erasmusstudent an der Universitá Ca‘ Foscari in Venedig (Italien), sowie der Venice International University. Zusammen mit der Journalistin Petra Reski hostet er den Podcast “Reskis Republik”.