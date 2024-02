Hörspiel nach Texten des Dichters Aleš Šteger

Sprache war für den 1973 geborenen Aleš Šteger nie etwas Selbstverständliches. Sprache ist fluid, in beständiger Veränderung. „Alles ist lebendig und könnte Sprache werden“, schreibt er. Sprache sei „ein Geflecht von Fäden, das uns Satz um Satz nach vorne zieht, Gedanke um Gedanke, ein lebendiger Fluss“. Šteger gilt als wichtigste Stimme in Sloweniens Gegenwartsliteratur. Er ist ein hoch produktiver Lyriker, Essayist, Übersetzer und Romanautor, dessen Werk in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Aber an das Genie des Dichters glaubt er nicht. Lyrik bringe vielmehr einen Raum zum Klingen, in dem wir uns alle gemeinsam befinden.