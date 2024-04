„Mit den Augen des Westens“, 1912 erschienen, ist einer der großen politischen Romane Joseph Conrads. In Thema und Stil an Dostojewski erinnernd, führt er in das Russland des beginnenden 20. Jahrhunderts. Anarchistische und revolutionäre Gruppen versetzen das Land in Unruhe. Der Student Rasumow ist nicht gewillt, sich in solche Umtriebe und Aktionen hineinziehen zu lassen. Seine Examina und die bescheidene Karriere, die er vor sich sieht, gelten ihm mehr als alles, was um ihn herum vorgeht und wovor er die Augen schließt.