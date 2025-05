CHAN: Sonnets and Devotions in the Wilderness

Von Susie Ibarra

Lyrik: Don Mee Choi und Logan Feburary

Musizierende: Otay:onii (Lane Shi) (Sopran), Martin Nagy (Tenor), Daniel Doña (Viola), Caleb Salgado (Kontrabass), Michiko Ogawa (Bassklarinette), Jake Landau (Gitarren), Gunnhildur Einarsdóttir (Harfe), Elena Kakaliagou (Horn), Hilary Jeffery (Posaune), Sebastian Heindl (Orgel), John Broback (Lautsprecherdesign), Susie Ibarra (Schlagzeug und Perkussion)

Komposition: Susie Ibarra

MaerzMusik / Berliner Künstlerprogramm des DAAD / Deutschlandfunk Kultur 2025



Konzertmitschnitt vom Festival MaerzMusik, 26. März 2025, Gedächtniskirche Berlin