Was hat sein Chef da gesagt? Kai ist wie gelähmt. Eben wurde er aus der Werbeagentur „Bronsky & Brüder“ geworfen. Von einer Sekunde auf die andere steckt er mittendrin in einer existenziellen Krise. Im Affekt stiehlt Kai, der bis dahin unbescholten und bescheiden war, seinem Chef Bronsky eine Holzfigur. Die Tat beschert ihm einen Adrenalinschub. Zu Hause benimmt er sich plötzlich, als sei er Joseph Beuys persönlich. Von nun an werde er ganz große Kunst machen, verkündet er seiner Frau Luise. Die macht sich ihre eigenen Gedanken: Steckt hinter der Energie ihres Mannes eine andere Frau? Währenddessen ist jemand auf Kais Fersen: sein ehemaliger Chef. Er will die Skulptur zurück, koste es, was es wolle. Wie weit wird er gehen?