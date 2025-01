Erzähl mir eine Geschichte, Papa - Bana bir masal anlat baba

Babas Geister (1/6)

26:40 Minuten Die Autorin Ayla Güney auf dem Arm ihres Vaters Gültekin zu "Süperbaba"-Zeiten

Das Licht flackert, ein modriger Geruch steigt auf und plötzlich hört man Stimmen, die wie aus einem Erdloch kommen. So oder so ähnlich beginnen viele Geistergeschichten. Doch was tun, wenn dein eigener Vater sie erlebt haben will?