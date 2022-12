Hörstück von Helgard Haug über das Verschwinden

Was passiert, wenn jemand verschwindet? Helgard Haug zeichnet das Suchen und Ringen mit der Ungewissheit nach – am Beispiel eines vermissten Flugzeugs und der beginnenden Demenz ihres Vaters. Am 8. März 2014 verschwindet eine Boeing der Malaysia Airlines mit 227 Passagieren und 12 Crewmitgliedern plötzlich vom Radar. Obwohl die anschließende Suche die aufwändigste und kostspieligste in der Geschichte war, bleibt das Schicksal der Maschine bis heute ein Rätsel. Kurz nach dem Unglück schreibt der Vater der Autorin seinem Enkel vier Glückwunschkarten zum Geburtstag. Ein Jahr später kommt überhaupt keine Karte. Der Geburtstag – wohl vergessen. Irgendwann bekommt diese Vergesslichkeit den Namen Demenz. Der Name des Enkels verschwindet, dann die Tatsache, dass es einen Enkel gibt, und schließlich die Gewissheit über die eigene Person.