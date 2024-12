Jonas Reese, 1979 in Görlitz geboren, hat Neuere Deutsche Literatur in Karlsruhe und Kingston (Ontario/ Kanada) studiert und bei der Süddeutschen Zeitung volontiert. Er moderiert seit 2010 für den Deutschlandfunk aktuelle Politik-Magazine, Diskussions- und Wirtschaftssendungen. Seit 2021 hostet er den Podcast “Im Namen des Volkes”.

Christopher Weingart, 1994 in Lahnstein geboren, hat professionelles Schreiben in Köln, Siegen und Venedig studiert. Er schreibt seit 2023 Features, Beiträge und Artikel für den Deutschlandfunk, die taz oder den BR. Dabei beschäftigt er sich mit Themen von Verschwörungserzählungen bis Religionspolitik.