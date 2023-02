Wurfsendungs-Serie

Die Perkussionistin ist in Kanada aufgewachsen und lebt in Los Angeles. Als Zweijährige schon trommelte und sang sie, mit fünf Jahren stand sie erstmals auf der Bühne. Seitdem hat sie mit zahlreichen Musiker*innen und Bands gespielt, ihr erstes eigenes Album ist in Arbeit. Ihre große Energie springt schnell über, selbst im glatten digitalen Raum, beispielsweise auf ihrem YouTube-Kanal