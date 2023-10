Widerliches und Wertvolles vom Speichelfluss

Spuck’s aus

Spucken verboten! Ein Schild in Neuseeland.

Von Bettina Mittelstraß · 22.10.2023

Wer in die Hände spuckt, packt’s an. Wer in die Suppe spuckt, versaut’s. Wer die großen Töne spuckt, kann gehen. Auch als Geifer oder Sabber ist das Sekret der Speicheldrüse in die Sprache eingegangen und meint viel mehr als nur die Körperflüssigkeit.