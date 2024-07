Susanne Ayoub, geboren 1956 in Bagdad, lebt in Wien. Als Schriftstellerin und Regisseurin arbeitet sie für Radio, Film und Theater. In ihren Stoffen bearbeitet sie häufig historische Frauenschicksale. Der 2004 erschienen Kriminalroman „Engelsgift“ wurde ein internationaler Erfolg. Zuletzt wurde sie 2022 mit dem Münchner Filmpreis ausgezeichnet.