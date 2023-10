Weltsendeschluss

Felix Kubin, geboren 1969 in Hamburg, ist Komponist, Hörspielproduzent, Performer, Medienkünstler und Kurator. Er bewegt sich zwischen Hoch- und Untergrundkultur, Clubs und Konzerthallen. 2019 drehte die französische Filmemacherin Marie Losier das Doku-Phantasma „Felix in Wonderland“ über ihn, das unter anderem auf ARTE und im MoMA lief. Sowohl solo als auch in diversen Kollaborationen spielt er weltweit Konzerte, betreibt das Plattenlabel „Gagarin Records“ und ist einer der Gründer des Festivals „Papiripar“ für Pop, Kunst, Rotation in Hamburg.

© Marie Losier