Hörspiel über junge Liebe in der Großstadt

Gesine Schmidt, in Köln geboren, arbeitete nach dem Studium der Komparatistik, Germanistik und Theaterwissenschaft als Dramaturgin an verschiedenen Theatern, u.a. am Berliner Ensemble, am Maxim Gorki Theater und am Deutschen Theater Berlin. Seit 2010 freie Autorin von Theaterstücken und Hörspielen. Sie erhielt den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden für „Oops, wrong Planet“ (Deutschlandfunk/WDR 2012). Zuletzt: „Happiness and Robots“ (Deutschlandfunk Kultur 2020, Journalistenpreis Informatik).