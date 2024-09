Besuch in einer vergessenen Partisanenrepublik

Mirko Schwanitz, geboren in Halle an der Saale, studierte Journalistik in Leipzig. Er berichtet seit 30 Jahren als freier Korrespondent für unterschiedliche Hörfunksender und Zeitschriften aus Ost- und Südosteuropa sowie dem Kaukasus. Fünfzehn Jahre leitete er eine Hilfsorganisation für Waisenkinder und Roma in Bulgarien. 2019 gewann er den European CIVIS Media Award für ein Feature über die ungarische Roma-Fußballnationalmannschaft.